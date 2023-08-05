Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Khusus Buat Maba, Ini 5 Tips Kuliah agar Pede Masuk Kampus

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:02 WIB
Khusus Buat Maba, Ini 5 Tips Kuliah agar <i>Pede</i> Masuk Kampus
Tips untuk mahasiswa baru (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dunia perkuliahan akan segera dimulai. Mahasiswa baru alias maba saat ini tengah bersiap untuk masuk ke dunia yang baru. Ada perasaan deg-degan, antusias, atau tidak percaya diri pada tahap awal. Lalu apa tipsnya agar bisa beradaptasi dengan percaya diri di kampus?

Setelah lulus dari bangku sekolah SMA, para siswa-siswi akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi yakni di Universitas. Ketika itu, status seseorang akan berubah dari siswa-siswi menjadi mahasiswa atau mahasiswi.

 BACA JUGA:

Lantas, bagaimanakah tips-tips agar menjadi Maba agar perkuliahan menjadi lancar dan bisa fokus dalam belajar? Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023), simak tipsnya.

