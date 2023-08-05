UI Berkabung atas Kematian Muhammad Naufal Zidan, Unggah Simbol Pita Hitam

Universitas Indonesia berduka atas kasus Muhammad Naufal Zidan (Foto: Instagram UI)

JAKARTA - Kabar duka dialami civitas akademika Universitas Indonesia (UI). Muhammad Naufal Zidan. Almarhum merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI jurusan Sastra Rusia.

Muhammad Naufal Zidan tewas ditusuk oleh seniornya di indekos kawasan Kukusan, Beji, Depok. Diduga kasus ini terkait dendam dan urusan pinjaman online.

Terkait hal ini, kampus UI menyampaikan duka cita. Lewat media sosial Twitter dan Instagram, Sabtu (5/8/2023), UI mengunggah simbol pita hitam sebagai ungkapan belasungkawa.