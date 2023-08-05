Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Berkabung atas Kematian Muhammad Naufal Zidan, Unggah Simbol Pita Hitam

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:30 WIB
UI Berkabung atas Kematian Muhammad Naufal Zidan, Unggah Simbol Pita Hitam
Universitas Indonesia berduka atas kasus Muhammad Naufal Zidan (Foto: Instagram UI)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka dialami civitas akademika Universitas Indonesia (UI). Muhammad Naufal Zidan. Almarhum merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI jurusan Sastra Rusia.

Muhammad Naufal Zidan tewas ditusuk oleh seniornya di indekos kawasan Kukusan, Beji, Depok. Diduga kasus ini terkait dendam dan urusan pinjaman online.

 BACA JUGA:

Terkait hal ini, kampus UI menyampaikan duka cita. Lewat media sosial Twitter dan Instagram, Sabtu (5/8/2023), UI mengunggah simbol pita hitam sebagai ungkapan belasungkawa.

Telusuri berita edukasi lainnya
