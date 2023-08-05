Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Tidak Mampu Bisa Masuk Fakultas Kedokteran IPB University, Ini Syaratnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:15 WIB
Mahasiswa Tidak Mampu Bisa Masuk Fakultas Kedokteran IPB University, Ini Syaratnya
IPB University buka pendaftaran Fakultas Kedokteran (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Selama ini, masyarakat mengira kuliah kedokteran itu mahal dan hanya khusus untuk mahasiswa dari keluarga mampu. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, bisa juga lho kuliah kedokteran!

IPB University kini menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa Program Studi (Prodi), Fakultas Kedokteran (FK) dengan latar belakang ekonomi tidak mampu.  Beasiswa diberikan untuk 20 persen dari total kuota mahasiswa FK IPB University.

IPB University merupakan perguruan tinggi yang baru pertama kali menerima mahasiswa Prodi Dokter, Fakultas Kedokteran dengan total kuotanya sebanyak 50 mahasiswa. Tahun ini, jalur masuk yang dibuka hanya melalui Seleksi Mandiri Masuk IPB (SM-IPB).

 BACA JUGA:

"Untuk itu, kami akan mengalokasikan 20 persen kuota untuk mahasiswa FK IPB University dengan latar belakang ekonomi tidak mampu yang memenuhi syarat nilai,” kata Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof drh Deni Noviana dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Sabtu (5/8/2023). 

Lebih lanjut Prof Deni mengatakan, secara umum komposisi sebaran mahasiswa IPB University terdistribusi secara merata di 35 provinsi. Dari komposisi itu, sebanyak 40 persennya merupakan penerima beasiswa.

Ia menambahkan, beasiswa IPB University secara umum terbagi menjadi dua, berdasarkan prestasi dan berdasarkan latar belakang ekonomi. “Kita punya peta secara umum dari berbagai jalur penerimaan. Khusus pembukaan FK IPB University yang hanya menerima jalur mandiri di tahun ini maka harus dialokasikan kuota untuk mahasiswa dengan ekonomi tidak mampu,” ucapnya. 

 BACA JUGA:

"Adanya kuota 20 persen ini merupakan amanat undang-undang bahwa setiap warga berhak mendapat akses pendidikan. Ini merupakan kesempatan bagi siapa pun siswa SMA yang mampu secara akademik. IPB University tidak melihat latar belakang ekonominya, tidak melihat daerah mana, silakan mendaftar,” katanya. 

Halaman:
1 2
