Seleksi Mandiri Kampus Milik PLN Masih Dibuka hingga 13 Agustus, 100 Lulusan Terbaik Bisa Langsung Kerja!

JAKARTA - Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara (ITPLN) kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024 melalui seleksi gelombang mandiri. Selesai lulus nanti, jangan khawatir sulit mendapat pekerjaan. Sebab, 100 orang jebolan kampus ini bakal langsung diterima kerja.

Pendaftaran gelombang mandiri dimulai sejak 27 Juli hingga 13 Agustus 2023 melalui laman https://infopmb.itpln.ac.id. Untuk mahasiswa ITPLN angkatan tahun ini, 100 lulusan terbaik nantinya akan langsung direkrut oleh PLN group. Selain itu mahasiswa mendapatkan jaminan magang di unit-unit PLN group di seluruh Indonesia, mendapatkan sertifikat kompetensi, sertifikat Bahasa Inggris, sertifikat Microsoft Office.

