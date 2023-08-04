7 PTS yang Masih Buka Pendaftaran Jalur Mandiri Bulan Agustus 2023

JAKARTA - 7 PTS yang masih buka pendaftaran jalur mandiri bulan Agustus 2023. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ternyata memiliki peminat yang cukup besar di Indonesia.

Sederet Perguruan Tiggi Negeri (PTN) saat ini sudah menutup pendaftaran kampus mereka, khususnya di jalur mandiri. Biasanya juga jalur tersebut merupakan jalur paling akhir yang dimiliki oleh suatu universitas.

Mengenyam studi di perguruan tinggi, membuka kesempatan untuk melanjutkan karier yang gemilang. PTS juga tidak kalah bagus dan tidak kalah menariknya dengan PTN. Keduanya memiliki keunggulannya masing-masing.

Berikut ini 7 PTS yang masih buka pendaftaran jalur mandiri bulan Agustus 2023 seperti dilansir dari berbagai sumber, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

1. Telkom University

Universitas Telkom atau Telkom University merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Sampai saat ini, mereka diketahui masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru melalui Jalur Prestasi Akademik (JPA).

Sistem jalurnya sendiri ini, di mana calon mahasiswa itu dapat melakukan pendaftaran dengan melampirkan prestasi yang pernah di dapat di bangku SMA dan SMP atau juga bisa disesuaikan dengan kebijakan dari kampusnya sendiri. Tidak hanya prestasi, calon mahasiswa juga dapat melampirkan nilai rapot saat SMA.

Telkom sendiri memiliki kebijakan dengan mengizinkan mahasiswa untuk memilih 5 program studi dengan melakukan biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Pendaftaran sendiri sudah dibuka sejak 1 Agustus 2023.

2. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

UMJ menjadi salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah yang berlokasi di Jakarta, berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Sama dengan Universitas Telkom, perguruan tinggi ini masih membuka ujian mandiri melalui jalur prestasi sampai 19 Agustus 2023.

Calon mahasiswa bisa melakukan pendaftaran masuk Universitas Muhammadiyah Jakarta jalur reguler ini melalui laman https://pmb.umj.ac.id/daftar.

3. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Universitas ini menjadi salah satu universitas Islam Terbaik di Dunia versi UniRank Tahun 2021. Kampus ini masih membuka pendaftaran jalur prestasi hingga 10 Agustus 2023. Pendaftaran sendiri dapat dilakukan secara online lewat laman online.umm.ac.id.

Menurut informasi, di UMM calon mahasiswa jalur prestasi ini hanya memerlukan nilai rapor 1-5 dan mengikuti psikotes secara online. Sementara untuk jalur non akademik bisa melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan dan psikotes secara online.

4. Universitas Islam Bandung (UnisBa)

Unisba menjadi salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan paling prestisius di Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung. Universitas ini masih membuka pendaftaran jalur USM gelombang 3 dimana akan barakhir pada 17 Agustus 2023 dan jalur Hasil UTBK yang akan segera berakhir pada 6 Agustus 2023.

Untuk jalur USM, calon mahasiswa dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 (kecuali Fakultas Kedokteran dikenakan biaya sebesar Rp400.000). Sedangkan jalur Hasil UTBK tidak dikenakan biaya pendaftaran. Calon mahasiswa bisa segera melakukan pendaftaran pada laman https://admission.unisba.ac.id/