PNJ Sharing Ilmu Jurnalistik di Pondok Pesantren

TANGERANG - Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta memberikan edukasi jurnalistik dan literasi untuk kalangan pendidik dan remaja santri. Kegiatan itu digelar Program Studi Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta.

Mereka menggelar kegiatan pelatihan penulisan media internal di Pondok Pesantren Uzlifatil Jannah. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Prodi Penerbitan dan pondok pesantren dalam memberdayakan potensi santri dalam bidang komunikasi dan media, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang kreatif dan memiliki kemampuan dalam menyuarakan pesan-pesan kebaikan melalui tulisan.

"Pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam membentuk mentalitas literasi di kalangan pendidik dan remaja santri. Dengan keterampilan menulis yang baik, para peserta diharapkan mampu menyebarkan informasi positif dan memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui tulisan mereka," kata Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan, Drs. Cecep Gunawan, M.Si. dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Jumat (4/8/2023).

Dia mengharapkan, pelatihan penulisan media ini akan menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas penulis yang aktif di Pondok Pesantren Uzlifatil Jannah. Para peserta diharapkan akan terus berkarya, mengasah kemampuan menulis, dan menjadi agen perubahan dalam menyuarakan nilai-nilai kebaikan melalui tulisan mereka.

Kegiatan pelatihan penulisan media ini diikuti oleh para pendidik dan remaja santri Pondok Pesantren Uzlifatil Jannah. Acara ini menghadirkan narasumber dari kalangan dosen program studi penerbitan Politeknik Negeri Jakarta yang berpengalaman dalam industri media. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menulis artikel, opini, berita, dan konten media lainnya.