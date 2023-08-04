Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Punya Prestasi Tingkat Kabupaten Kota Bisa Ikutan Program Beasiswa Unggulan 2023 Lho!

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:33 WIB
Punya Prestasi Tingkat Kabupaten Kota Bisa Ikutan Program Beasiswa Unggulan 2023 Lho!
Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 resmi dibuka (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Untuk mendaftar Beasiswa Unggulan 2023, syarat utamanya adalah mahasiswa berprestasi. Tidak harus prestasi tingkat nasional atau internasional, punya prestasi di level kabupaten kota juga bisa ikutan lho!

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI membuka pendaftaran Program Beasiswa Unggulan 2023. Pembukaan pendaftaran dimulai pada 3 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

"Program Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia, pada perguruan tinggi penerima peserta didik Program Beasiswa Unggulan," kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/8/2023).

Abdul Kahar mengatakan Program Beasiswa Unggulan terdiri dari program beasiswa bergelar dan non-gelar. Beasiswa bergelar terdiri dari jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), bagi masyarakat berprestasi dan Pegawai Kemendikbudristek, yang akan mendaftar atau yang sedang melaksanakan studi di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di bawah binaan Kemendikbudristek. Dia menegaskan Program Beasiswa Unggulan hanya diperuntukkan secara khusus untuk masyarakat yang berprestasi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
