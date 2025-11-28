Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tips Wamendikti Stella Christie Hadapi Dunia Kerja untuk GenZ

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:57 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie memberikan dorongan kuat kepada generasi muda agar mempersiapkan diri menghadapi era digital. Kesiapan itu bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi dari sisi kemampuan berpikir kritis dan evaluasi informasi. 

Prof. Stella menyampaikan bahwa talenta digital bukan hanya soal kecanggihan teknologi, namun lebih kepada kualitas manusia yang menggunakan teknologi itu.

“Talenta digital itu bukan soal digitalnya, tapi talentanya manusianya. Kalau manusianya tidak bisa mengevaluasi apakah informasi yang digasih tahu digital itu bagus atau palsu, ini tidak akan berhasil," ujar Stella Christie, di sela iNews Campus Connect di Universitas Tarumanagara yang diselenggarakan dua hari, yakni Rabu-Kamis (26-27/11/2025). 

Menurut dia, mahasiswa saat ini memerlukan dua modal penting yaitu rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar dari berbagai pengalaman dan sumber.

Menurutnya, dua hal tersebut yang bisa menjadi dasar untuk membangun pola pikir kritis yang sangat dibutuhkan saat ini. 

 

