HOME EDUKASI KAMPUS

4.251 Pelajar Papua Dapat Beasiswa ADEM

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |12:44 WIB
4.251 Pelajar Papua Dapat Beasiswa ADEM
Beasiswa ADEM untuk pelajar Papua (Foto: Instagram Nadiem Makarim)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengucapkan selamat kepada para pelajar Papua penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Sebanyak 4.251 terbaik mendapatkan kesempatan tersebut.

Pengumuman itu dibagikan Nadiem di akun Instagram beserta video para penerima beasiswa. Mereka adalah peserta didik jenjang pendidikan menengah.

 BACA JUGA:

“Selamat kepada adik-adik pelajar dari Papua, Daerah Khusus, dan Repatriasi yang menjadi peserta didik baru dengan dukungan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Pada tahun ini, @kemdikbud.ri menyalurkan beasiswa ADEM kepada 4.251 peserta didik jenjang pendidikan menengah sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan akses pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara,” tutur Nadiem Makarim dikutip dari akun @nadiemmakarim, Jumat (4/8/2023).

