HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Ramai Diakses, Website Mendadak Down

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:50 WIB
Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 Ramai Diakses, Website Mendadak <i>Down</i>
Website Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 down (Foto: Website resmi beasiswa unggulan Kemendikbud 2023)
JAKARTA - Animo para peminat Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 begitu tinggi. Alhasil, website Kemendikbud mendadak down alias tidak bisa diakses.

Padahal pendaftaran Beasiswa Unggulan Kemendikbud resmi dibuka pada 3 Agustus 2023. Pastinya para calon pemohon tengah mencari akses sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi seputar syarat dan jadwal pendaftaran.

 BACA JUGA:

Pantauan Okezone, Jumat (4/8/2023) tertulis laman website tersebut tidak bisa diakses. Pihak server menjanjikan website baru akan normal kembali hari ini pukul 13.00 WIB.

“Mohon maaf, website Beasiswa Unggulan sedang dalam maintenance, website akan bisa diakses lagi pukul 13.00,” tulis laman tersebut.

Sementara itu di laman media sosial Instagram akun @beasiswa.unggulan.kemendikbud tertulis konfirmasi terkait hal teknis tersebut. Saat ini dikatakan sedang dilakukannya sinkronisasi data perguruan tinggi yang membutuhkan waktu.

