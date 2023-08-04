Advertisement
Erick Thohir Dulu Kuliah di Mana? Ini Almamaternya

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:15 WIB
Erick Thohir Dulu Kuliah di Mana? Ini Almamaternya
Riwayat Pendidikan Erick Thohir (Foto:Okezone)
JAKARTA- Beberapa orang penasaran Erick Thohir dulu kuliah di mana lantaran saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, sahabat dari Sandiago Uno mempimpin perusahaan plat merah dengan cukup bagus.

Sehingga, warganet penasaran jurusan kuliah apa yang diambil oleh Erick Thohir. Lantaran, sebelum menjadi menteri BUMN, ia terkenal sebagai pengusaha sukses yang membawahi Mahaka Group dan mengakuisisi Republika.

Adapun Erick Thohir dulu kuliah di mana yakni Glendale University, California (S1) dan National University California (S2) dan berhasil lulus tahun 1993. Kala itu ia mengambil jurusan Business Administration.

Baru-baru ini, Erick Thohir mendapat gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Brawijaya, Malang pada

Erick Thohir lahir pada 30 Mei 1970 dari keluarga pengusaha. Itulah mengapa ia mengambil jurusan bisnis selama berkuliah. Orangtuanya, Teddy Thohir dan Edna Thohir, adalah seorang pengusaha papan atas.

