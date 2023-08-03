Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Universitas Brawijaya Sarankan Sultan Rif'at Mahasiswa Korban Kabel Fiber Optik Cuti Kuliah

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:56 WIB
Universitas Brawijaya Sarankan Sultan Rif'at Mahasiswa Korban Kabel Fiber Optik Cuti Kuliah
Universitas Brawijaya Sarankan Sultan Cuti Kuliah (Foto: Avirista/MPI)
A
A
A

MALANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menyarankan Sultan Rif'at Alfatih mahasiswanya yang terjerat kabel fiber optik untuk mengambil cuti kuliah

Hal ini setelah pihak fakultas berkomunikasi intensif dengan orang tua Sultan Rif'at.

Dekan FISIP Universitas Brawijaya Anang Sujoko menyatakan, pihak FISIP UB telah berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan orang tua serta keluarganya dan berkomitmen membantu proses perkuliahan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (Ilpem).

“Kami melalui Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan terus komunikasi dengan pihak Sultan. Kita berkomitmen untuk membantu proses kuliahnya,” ungkap Anang Sujoko saat dikonfirmasi di Malang, Kamis (3/8/2023).

Mahasiswa UB 

Pendampingan juga masih terus dilakukan ke keluarga mengenai nasib perkuliahan Sultan. Tetapi sejauh ini demi pemulihan kondisi Sultan Rif'at, Anang menyarankan Sultan Rif'at mengambil cuti terlebih dahulu.

Pihaknya kini menyarankan untuk Sultan mengambil cuti terlebih dahulu. Nantinya jika yang bersangkutan akan melanjutkan perkuliahan maka pihaknya akan mendampingi mahasiswa asal Jakarta ini.

“Kita menyarankan untuk mengambil cuti. Jika selanjutnya akan meneruskan perkuliahan di UB, FISIP siap mendampingi Sultan untuk menyelesaikan studynya,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur mengalami kisah pilu usai terjerat kabel fiber optik yang melintang di Jalan Antasari Raya Cilandak Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini leher korban mengalami patah tenggorokan (fracture).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/519/3057765/universitas_brawijaya-0lW4_large.jpg
Viral Acara Dugem di Kampus, Universitas Brawijaya: Hanya untuk Menarik Maba ke UKM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/65/3057640/viral-pengenalan-ukm-mahasiswa-baru-universitas-brawijaya-dengan-musik-dj-1FMmN9PpPw.jpg
Viral Pengenalan UKM Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya dengan Musik DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/65/3033411/dosen-ub-olah-limbah-pisang-dan-enceng-gondok-untuk-tingkatkan-produktivitas-padi-2wVT0Ybcw8.jpg
Dosen UB Olah Limbah Pisang dan Enceng Gondok untuk Tingkatkan Produktivitas Padi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021956/bikin-nyaman-mahasiswa-universitas-brawijaya-modernisasi-fasilitas-perpustakaan-h0AW25cjmq.jfif
Bikin Nyaman Mahasiswa, Universitas Brawijaya Modernisasi Fasilitas Perpustakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021954/gelagat-mencurigakan-dosen-ub-malang-yang-dilaporkan-hilang-2-minggu-iCNjQ5zhvG.jpg
Gelagat Mencurigakan Dosen UB Malang yang Dilaporkan Hilang 2 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/65/3021637/dosen-universitas-brawijaya-dilaporkan-hilang-kontak-secara-misterius-selama-dua-minggu-zQWJXfSwU5.jpg
Dosen Universitas Brawijaya Dilaporkan Hilang Kontak Secara Misterius Selama Dua Minggu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement