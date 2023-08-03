Ini 5 Dirut Pertamina Beserta Jurusan Kuliahnya

JAKARTA – Untuk mendukung kemandirian energi nasional pemerintah memiliki perusahaan strategis yaitu PT Pertamina (Persero). Sejarah panjang perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) ini telah berdiri selama enam dekade, ini juga ditandai dengan pergantian direktur utamanya.

Keberadaan Pertamina di Indonesia tercatat pada tahun 1950-an. Saat itu pemerintah menunjuk Tentara Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara agar dapat mengelola ladang minyak di Pulau Sumatra.

Pertamina tepatnya didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan peresmian perusahaan yang memiliki nama awal PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina), kemudian tahun 1960 berganti nama menjadi PN Permina, hingga tahun 2003 akhirnya menjadi PT Pertamina (Persero).

Saat ini Nicke Widyawati adalah pemimpin PT Pertamina (Persero), ia diangkat sebagai bos Pertamina untuk periode kedua pada 3 Desember 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebelum Nicke, perusahaan ini dipimpin oleh sejumlah nama. Berikut ini 5 Dirut Pertamina beserta jurusan kuliahnya dilansir berbagai sumber:

1. Karen Agustiawan

Dalam sejarahnya, Karen Agustiawan adalah srikandi pertama yang menjabat sebagai Dirut Pertamina. Masa jabatannya mulai dari 5 Februari 2009 hingga 1 Oktober 2014.

Sebelum menjadi Dirut Pertamina, perempuan yang lahir di Bandung, 19 Oktober 1958 ini kuliah di Institut Teknologi Bandung. Ia adalah lululan sarjana Teknik Fisika, ITB 1978.

Pada tahun 2011 Kren pernah tercatat di Forbes Magazine: Asia’s 50 Power Businesswomen. Saat ini ia menjadi dosen di Harvard University, Amerika Serikat.