Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

World Greenmech 2023, Pelajar Indonesia Perdalam Sains dan Teknologi di National Museum of Natural Science

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:45 WIB
World Greenmech 2023, Pelajar Indonesia Perdalam Sains dan Teknologi di National Museum of Natural Science
Pelajar Indonesia mengikuti ajang World Greenmech 2023 (Foto: Fahmi Firdaus)
A
A
A

'

TAIWAN - Puluhan pelajar Indonesia mengikuti kompetisi World Greenmech 2023 di National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, menyambangi National Museum of Natural Science di Taichung, Taiwan. Para pelajar tersebut akan mengikuti kompetisi robot internasional yang diikuti lebih 200 tim dari 12 negara yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India, Amerika Serikat (AS), China, Hong Kong, dan Taiwan.

Di kompleks yang diresmikan pada tahun 1986 ini banyak menyingkap rahasia tentang sains. Seperti  penciptaan planet, zaman dinosaurus hingga cara kerja tubuh manusia serta penemuan dan inovasi terbaru.

Direktur Rumah Edukasi, Mulia Anton mengatakan, para siswa dapat mempelajari berbagai macam tentang ilmu pengetahuan dari zaman pra sejarah hingga zaman modern di National Museum of Natural Science.

“Mereka juga dapat mempraktekannya secara langsung, cara kerja sebuah alat dan berbagai macam teori fisika,” ujar Mulia Anton di Taiwan, Kamis (3/8/2023).

Selain itu, siswa juga dapat bereksperimen ilmu sains hingga mengenal lebih jauh pengetahuan tentang robotika. Tujuan dari kompetisi adalah mendorong semangat kreativitas dan kerja sama tim dalam menyelesaikan masalah melalui brainstorming dalam membuat sebuah konstruksi bangunan mekanika.

"Di mana setiap tim terdiri dari 3 sampai 4 siswa, menginspirasi peserta untuk menghargai aplikasi saintifik,” ujarnya.

Dan juga mengembangkan pendidikan sains yang kreatif dengan menggabungkan pemikiran yang kreatif ke dalam struktur bangunan sehingga peserta dapat mengaplikasikan teori sains. "Serta kreativitas sehingga dapat mendemonstrasikan hasil dari pendidikan sains yang kreatif,” katanya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2929931/canggih-peneliti-university-of-washington-kembangkan-robot-tanpa-baterai-hasilkan-energi-sendiri-AMiJHK7HkL.png
Canggih! Peneliti University of Washington Kembangkan Robot Tanpa Baterai Hasilkan Energi Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/624/2922352/gawat-robot-ternyata-bikin-manusia-jadi-malas-ini-kata-penelitian-kqj5yLCThd.jpg
Gawat! Robot Ternyata Bikin Manusia Jadi Malas, Ini Kata Penelitian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/65/2921982/canggih-ada-robot-ahli-kimia-pembuat-oksigen-dengan-teknologi-ai-QUl9p0Ki41.jpg
Canggih! Ada Robot Ahli Kimia Pembuat Oksigen dengan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920373/bikin-bangga-siswa-sd-ini-bikin-robot-bencana-juara-kompetisi-matematika-internasional-DrxtJI7BIO.jpg
Bikin Bangga! Siswa SD Ini Bikin Robot Bencana, Juara Kompetisi Matematika Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/624/2919049/guru-belajar-teknologi-ikut-pelatihan-coding-dan-robotik-berbasis-steam-QYOHqz3Sst.jfif
Guru Belajar Teknologi, Ikut Pelatihan Coding dan Robotik Berbasis STEAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/65/2914508/perkembangan-ai-dalam-pendidikan-ada-robot-mampu-deteksi-cuaca-dan-buang-sampah-PKckFBg4ma.jfif
Perkembangan AI dalam Pendidikan, Ada Robot Mampu Deteksi Cuaca dan Buang Sampah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement