World Greenmech 2023, Pelajar Indonesia Perdalam Sains dan Teknologi di National Museum of Natural Science

TAIWAN - Puluhan pelajar Indonesia mengikuti kompetisi World Greenmech 2023 di National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, menyambangi National Museum of Natural Science di Taichung, Taiwan. Para pelajar tersebut akan mengikuti kompetisi robot internasional yang diikuti lebih 200 tim dari 12 negara yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India, Amerika Serikat (AS), China, Hong Kong, dan Taiwan.

Di kompleks yang diresmikan pada tahun 1986 ini banyak menyingkap rahasia tentang sains. Seperti penciptaan planet, zaman dinosaurus hingga cara kerja tubuh manusia serta penemuan dan inovasi terbaru.

Direktur Rumah Edukasi, Mulia Anton mengatakan, para siswa dapat mempelajari berbagai macam tentang ilmu pengetahuan dari zaman pra sejarah hingga zaman modern di National Museum of Natural Science.

“Mereka juga dapat mempraktekannya secara langsung, cara kerja sebuah alat dan berbagai macam teori fisika,” ujar Mulia Anton di Taiwan, Kamis (3/8/2023).

Selain itu, siswa juga dapat bereksperimen ilmu sains hingga mengenal lebih jauh pengetahuan tentang robotika. Tujuan dari kompetisi adalah mendorong semangat kreativitas dan kerja sama tim dalam menyelesaikan masalah melalui brainstorming dalam membuat sebuah konstruksi bangunan mekanika.

"Di mana setiap tim terdiri dari 3 sampai 4 siswa, menginspirasi peserta untuk menghargai aplikasi saintifik,” ujarnya.

Dan juga mengembangkan pendidikan sains yang kreatif dengan menggabungkan pemikiran yang kreatif ke dalam struktur bangunan sehingga peserta dapat mengaplikasikan teori sains. "Serta kreativitas sehingga dapat mendemonstrasikan hasil dari pendidikan sains yang kreatif,” katanya.