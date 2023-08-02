15 Kampus Terbaik di Dunia Versi Webometrics 2023, Tempat Barack Obama Kuliah Juaranya

JAKARTA - Masih bingung untuk memilih kampus terbaik di luar negeri, Webometrics memberikan daftar kampus terbaik di dunia per Juli 2023. Posisi kampus terbaik tahun ini dan tahun lalu masih sama, yakni diduduki oleh Harvard University di Amerika Serikat.

Dilansir dari laman resmi Webometrics, Rabu (2/8/2023), peringkat 5 besar dari 15 besar posisi universitas terbaik di dunia tahun ini masih sama dengan peringkat 5 besar pada tahun 2022 lalu. Juaranya tetap dipuncaki oleh Harvard University.

Kampus tersebut merupakan kampus yang mencetak lulusan terbaik yang kini menjadi tokoh dunia. Sebut saja ada Barack Obama sebagai Presiden AS ke-44 dan Bill Gates yang dikenal sebagai tokoh Microsoft.

Penasaran kampus mana saja yang menjadi kampus terbaik di dunia? Berikut daftarnya:

1.Harvard University

2.Stanford University

3.Massachusetts Institute of Technology

4.University of Oxford

5.University of California Berkeley

6.University of Michigan