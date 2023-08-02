Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023, Mayoritas Tersebar di Pulau Jawa

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:13 WIB
10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2023, Mayoritas Tersebar di Pulau Jawa
10 PTS swasta terbaik di Indonesia (Foto: Freepik)
JAKARTA - Tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri (PTN), jangan kecewa! Pasalnya, masih banyak kok deretan kampus swasta terbaik dengan nilai akreditasi unggulan.

Berdasarkan peringkat Webometrics per Juli 2023, sejumlah kampus swasta bertengger di posisi atas dan dapat menjadi rekomendasi pilihan. Peringkat ini diupdate setiap bulan Januari dan Juli.

Webometrics menggunakan kriteria size, visibility, rich text, dan scholary, namun kali ini Webometrics menggunakan presence (5 persen), Visibility impact (50 persen), openness (10 persen), dan excellence (35 persen). Semua indikarir itu digunakan sebagai kriteria penilaian.

Penilaian yang dilakukan Webometrics umumnya mengevaluasi kualitas dan visibilitas sebuah website universitas atau instutusi melalui penghitungan sitasi dan pengunjung. Hal itu dilakukan mesin pencari Google.

 

Berikut adalah daftar 10 PTS terbaik di Indonesia seperti dilansir laman Webometrics, Jakarta, Selasa (2/8/2023).

1. Telkom University/Universitas Telkom

Peringkat Indonesia : 11

2. Universitas Bina Nusantara

Peringkat Indonesia : 12

3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Peringkat Indonesia : 19

4. Universitas Muhammadiyah Malang

Peringkat Indonesia : 22

5. Universitas Mercu Buana

Peringkat Indonesia : 24

Halaman:
1 2
