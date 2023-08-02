10 Contoh Paragraf Deskripsi Singkat yang Mudah Dipelajari

JAKARTA- Berikut ini contoh paragraf deskripsi yang mudah dipelajari bagi pelajar. Adapun ini merupakan salah satu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dipelajari oleh siswa.

Seperti diketahui, paragraf deskripsi sendiri merupakan sebuah tulisan atau karangan yang menggambarkan (mendeskripsikan) sesuatu, bisa orang, benda, perasaan, dan lain-lain berdasarkan pengamatan, pengalaman, serta perasaan sang penulis.

Untuk lebih jelasnya, berikut 10 contoh paragraf deskripsi yang mudah dipelajari oleh para siswa dilansir dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023).

1. Deskripsi Wisata

Suasana pagi hari di kawasan wisata Dieng sangat sejuk. Kicau burung bersahut-sahutan. Semilir angin sepoi-sepoi menambah sejuknya udara pagi. Embun berjatuhan dari dedaunan yang semakin menguatkan betapa dinginnya di Dieng.

2. Deskripsi Hujan

Sore itu terlihat awan mendung menggantung. Awan mendung sebagai pertanda akan turun hujan. Awan bergulung-gulung tertiup angin. Ada yang bersatu dengan awan lain. Ada juga yang berpencar. Tidak lama petir menyambar. Kemudian, hujan pun turun dengan sangat deras. Air mengalir ke segala arah dan menggenang di mana-mana. Rupanya peresapan air ke dalam tanah makin berkurang akibat betonisasi.