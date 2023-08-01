BLT Cair, Pelajar Bisa Dapat Dana Pendidikan Rp750.000! Ini Syarat Penerimanya

JAKARTA - Berbagai bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Buat kamu yang ingin mengetahui apa itu PIP dan bagaimana cara mendapatkannya, program ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Dalam laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dikutip Selasa (1/8/2023), PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a sampai paket c dan pendidikan khusus.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Tidak semua berhak mendapatkan program ini. Berikut adalah sasaran siapa saja yang berhak mendapatkannya.

