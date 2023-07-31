Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelajar SMA dan SMK di Jatim Borong Prestasi dalam Ajang International

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |07:47 WIB
Pelajar SMA dan SMK di Jatim Borong Prestasi dalam Ajang International
Pelajar SMA di Jatim raih penghargaan internasional (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rentetan prestasi membanggakan diukir pelajar ">SMAN di Jawa Timur dalam waktu bersamaan. Torehan prestasi ini diraih di tingkat international dalam ajang bergengsi World Innovation Creativity Olympic (WICO) 2023 di Seoul, Korea Selatan, pada 27-29 Juli.

Catatan prestasi ini diraih siswa SMAN 4 Surabaya dengan gold medal, SMAN 10 Surabaya dengan gold medal dan 1 Silver, terakhir siswa SMAN 5 Kota Malang meraih silver medal. Para pelajar asal Jawa Timur ini berhasil menyingkirkan ribuan peserta dari 27 negara peserta WICO 2023. Seperti South Korea, USA, Vietnam, Cambodia, Taiwan dan Canada.

Di samping itu, SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi juga berhasil memperoleh juara 1 SKITE (drama komedi pendek) dalam Nairong International Students Conference (NISC) 2023 yang diadakan di Thailand yang diikuti 8 peserta.

Prestasi lainnya juga datang saei ajang 13th World Skills ASEAN (WSA) 2023 yang digelar di Singapura pada 23-25 Juli 2023. Di mana Jatim, yakni SMKN 1 Jenangan Ponorogo yang meraih Silver Medal bidang lomba Mechatronics.

Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai mengucapkan terima kasih dan apresiasinya terhadap kerja keras para siswa dalam mengangkat nama Indonesia, utamanya Jawa Timur di ajang kompetensi international.

Tak hanya itu, ia pun berterima kasih pada para guru dan kepala sekolah yang telah membantu dan mendukung penuh para siswa dalam mengembangkan diri dan berani berkompetisi di ajang international.

"Prestasi yang diukir pelajar SMA, SMK Jawa Timur ini luar biasa. Anak-anak hebat. Mereka memanfaatkan peluang sebaik mungkin dalam mengukir prestasi. Tak terkecuali juga para guru yang tidak pernah lelah mebimbing dan membina siswa," tandasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
