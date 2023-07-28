Fight of Legends Goes to School Sambangi SMA Marsudirini Bekasi, Siswa: Beda dari MOBA Lain

BEKASI - Fight of Legends Goes to School menyambangi SMA Marsudirini di Kota Bekasi pada Jumat (28/7/2023) hari ini. Siswa menyambut baik event dan game tersebut.

“Seru ya, buat refreshing jadi ada kegiatan lain selain belajar. Terus bisa menarik minat anak-anak biar bisa masuk E-sports,” kata Siswa Marsudirini Kota Bekasi, Alexandra Adriel Arel Jumat (28/7/2023).

Adriel juga mengatakan bahwa game Fight of Legends merupakan game baru yang mengasyikan. Sebagai game bergenre Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ia menyebut bahwa Fight of Legends tampil berbeda.

“Fight of Legends seru banget, beda dengan yang lain. Mungkin kalau dari MOBA itu monoton misalnya item dibeli saat main, kalau yang ini mengaturnya di luar game,” tuturnya.

Siswi lainnya, Agnes Sapta Wulan mengungkapkan hal senada. Game Fight of Legends, kata dia, juga bisa dimainkan untuk perempuan.

“Banyak yang main, sebenarnya anak perempuan itu yang main juga banyak dan banyak yang jago. Cuman memang tidak kelihatan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menurutnya positif sebab dalam bermain game juga dibutuhkan kerja sama tim. Agnes juga memastikan bahwa permainan ini tidak semata-mata mengganggu aktivitas pendidikan pelajar.

“Engga menggangu pelajaran, kita juga diajarkan mengatur waktu untuk tahu kapan waktu main game dan main,” katanya.