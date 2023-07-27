Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Negara dengan Biaya Kuliah Kedokteran Termurah

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:06 WIB
5 Negara dengan Biaya Kuliah Kedokteran Termurah
Ilustrasi dokter (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dokter merupakan profesi yang mulia dan banyak diminati oleh semua orang. Tetapi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh pendidikan kedokteran sering menjadi kendala. Beberapa alasan dibalik mahalnya biaya kuliah kedokteran yaitu banyaknya materi kuliah, dan sarana prasarana pendukung praktikum.

Namun ternyata, terdapat beberapa negara yang memiliki biaya kuliah kedokteran yang tergolong murah tetapi tetap berkualitas. Berikut beberapa negara dengan biaya kuliah kedokteran termurah dilansir dari berbagai sumber:

1. Turki

Biaya pendidikan kedokteran di Turki tergolong murah karena pemerintah Turki memberikan subsidi besar untuk berbagai perguruan tinggi negeri di negeranya. Subsidi yang besar ini juga berlaku untuk mahasiswa internasional.

Biaya yang diperlukan untuk jurusan kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri Turki hanya sekitar Rp 6-7 juta per semester. Pemerintah Turki juga menyediakan subsidi biaya untuk makan dan transportasi umum. Subsidi biaya makan yang diberikan pemerintah untuk tiap mahasiswa sebesar Rp 8.000 sekali makan dengan menu makanan yang lengkap.

2. China

Medical Colleges di China dikenal dengan MBBS, memiliki biaya sekolah kedokteran yang tergolong murah jika dibandingkan dengan negara lain. Biaya kuliah yang diperlukan untuk pendidikan kedokteran di China berkisar 2.600 USD per tahun.

Beberapa universitas di China yang menyediakan kuliah kedokteran yaitu Luzhou Medical University, North Sichuan Medical College, Anhui Medical University, dan lain-lain. Ada hal menarik yang didapatkan saat menempuh pendidikan kedokteran di China yaitu kita memiliki kesempatan untuk mempelajari pengobatan tradisional dan teknik medis kuno.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement