5 Negara dengan Biaya Kuliah Kedokteran Termurah

JAKARTA - Dokter merupakan profesi yang mulia dan banyak diminati oleh semua orang. Tetapi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh pendidikan kedokteran sering menjadi kendala. Beberapa alasan dibalik mahalnya biaya kuliah kedokteran yaitu banyaknya materi kuliah, dan sarana prasarana pendukung praktikum.

Namun ternyata, terdapat beberapa negara yang memiliki biaya kuliah kedokteran yang tergolong murah tetapi tetap berkualitas. Berikut beberapa negara dengan biaya kuliah kedokteran termurah dilansir dari berbagai sumber:

1. Turki

Biaya pendidikan kedokteran di Turki tergolong murah karena pemerintah Turki memberikan subsidi besar untuk berbagai perguruan tinggi negeri di negeranya. Subsidi yang besar ini juga berlaku untuk mahasiswa internasional.

Biaya yang diperlukan untuk jurusan kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri Turki hanya sekitar Rp 6-7 juta per semester. Pemerintah Turki juga menyediakan subsidi biaya untuk makan dan transportasi umum. Subsidi biaya makan yang diberikan pemerintah untuk tiap mahasiswa sebesar Rp 8.000 sekali makan dengan menu makanan yang lengkap.

2. China

Medical Colleges di China dikenal dengan MBBS, memiliki biaya sekolah kedokteran yang tergolong murah jika dibandingkan dengan negara lain. Biaya kuliah yang diperlukan untuk pendidikan kedokteran di China berkisar 2.600 USD per tahun.

Beberapa universitas di China yang menyediakan kuliah kedokteran yaitu Luzhou Medical University, North Sichuan Medical College, Anhui Medical University, dan lain-lain. Ada hal menarik yang didapatkan saat menempuh pendidikan kedokteran di China yaitu kita memiliki kesempatan untuk mempelajari pengobatan tradisional dan teknik medis kuno.