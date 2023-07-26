5 Program Beasiswa di Korsel yang Sangat Menarik, Bisa Kuliah Tanpa Bayar!

JAKARTA – Korea Selatan (Korsel) terkenal dengan musik yang fenomenal K-Pop, film drama korea atau drakor, dan tentu saja budayanya yang unik. Namun di sisi lain, negara ginseng ini juga menjadi tempat favorit bagi para pelajar internasional untuk berburu pendidikan ke universitas yang keren.

Kampus di sana diketahui sangat istimewa karena memiliki reputasi dan kebanggaan tersendiri. Tak heran, banyak pelajar internasional beramai-ramai menyerbut untuk bisa kuliah di sana. Termasuk pelajar dari Tanah Air.

Berikut beberapa program beasiswa kuliah di Korea Selatan yang dilansir dari berbagai sumber:

1. The Korea International Cooperation Agency (KOICA) Scholarship

Beasiswa ini untuk bidang pembangunan dan ekonomi. Beasiswa ini hanya tersedia untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di Korsel.

2. Korea Green Promotion Agency (KGPA) dan KOICA Scholarship

Program beasiswa ini ditujukan untuk kamu yang kuluah di bidang kehutanan. Untungnya, program ini membidik banyak mahasiswa dari negara berkembang. Salah satunya Indonesia.

Beasiswa ini belum tersedia untuk program studi sarjana (S1), tapi hanya untuk program S2 saja.