Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Kampus Terbaik di Timur Tengah

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:55 WIB
Daftar Kampus Terbaik di Timur Tengah
Ilustrasi kuliah di luar negeri (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Negara-negara di Timur Tengah (Timteng) sering menjadi incaran pelajar internasional. Biaya kuliah yang terjangkau menjadi salah satu alasan negara ini menjadi tempat mahasiswa internasional menempuh pendidikan tingkat tinggi. Selain itu, banyak universitas di negara ini menyediakan berbagai macam beasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa Internasional.

Keunggulan fasilitas kuliah yang ditawarkan oleh kampus-kampus di Timur Tengah dan lingkungan kampus yang kondusif menjadi alasan beberapa kampus di negara ini menjadi kampus terbaik tingkat dunia.

Berikut daftar kampus terbaik yang ada di Timur Tengah menurut berbagai sumber:

1. King Saud University (Arab Saudi)

King Saud University merupakan universitas terbaik ranking 244 tingkat dunia pada tahun 2015. Universitas ini merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang dibuat pada tahun 1957.

Kampus ini didirikan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz dengan nama Universitas Riyadh, yang merupakan Universitas pertama di Arab Saudi yang didedikasikan untuk perkuliahan non-agama. Universitas ini terletak di Kota Riyadh, Provinsi Riyadh. Namanya diubah menjadi Universitas Raja Saud pada tahun 1982.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement