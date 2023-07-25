Daftar Kampus Terbaik di Timur Tengah

JAKARTA - Negara-negara di Timur Tengah (Timteng) sering menjadi incaran pelajar internasional. Biaya kuliah yang terjangkau menjadi salah satu alasan negara ini menjadi tempat mahasiswa internasional menempuh pendidikan tingkat tinggi. Selain itu, banyak universitas di negara ini menyediakan berbagai macam beasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa Internasional.

Keunggulan fasilitas kuliah yang ditawarkan oleh kampus-kampus di Timur Tengah dan lingkungan kampus yang kondusif menjadi alasan beberapa kampus di negara ini menjadi kampus terbaik tingkat dunia.

Berikut daftar kampus terbaik yang ada di Timur Tengah menurut berbagai sumber:

1. King Saud University (Arab Saudi)

King Saud University merupakan universitas terbaik ranking 244 tingkat dunia pada tahun 2015. Universitas ini merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang dibuat pada tahun 1957.

Kampus ini didirikan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz dengan nama Universitas Riyadh, yang merupakan Universitas pertama di Arab Saudi yang didedikasikan untuk perkuliahan non-agama. Universitas ini terletak di Kota Riyadh, Provinsi Riyadh. Namanya diubah menjadi Universitas Raja Saud pada tahun 1982.