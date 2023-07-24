10 Ketua OSIS Terpilih Bakal Terima Beasiswa, Termasuk Biaya Hidup Rp1 Juta per Bulan

10 Ketua OSIS terpilih di Bengkulu bakal terima beasiswa kuliah, termasuk biaya hidup Rp1 juta per bulan. (Ilustrasi/Freepik)

BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memberikan beasiswa kuliah kepada 10 ketua Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA).

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, melalui Bengkulu Leadership Program, pemerintah provinsi memberikan beasiswa kuliah kepada 10 ketua OSIS tingkat SMA, SMK, dan MA yang terpilih dalam proses seleksi.

Menurut dia, proses seleksi mencakup penilaian kemampuan akademik, kepemimpinan, dan sosialisasi serta keaktifan dalam organisasi.

Gubernur menyampaikan, pemerintah provinsi mengalokasikan dana sekitar Rp1,7 miliar untuk program beasiswa bagi ketua OSIS tahun 2023.

"Sudah diberikan Rp1 miliar dan Rp700 juta lagi dianggarkan dalam APBD perubahan," kata Rohidin, melansir Antara, Selasa (25/7/2023).

Setiap ketua OSIS yang terpilih akan mendapat beasiswa penuh dari pemerintah provinsi selama 8 semester menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"Dalam delapan semester itu ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa sampai Rp170 juta, sesuai dengan yang dibebankan universitas. Jadi, setiap siswa dari 10 penerima ini jumlah beasiswa yang diterima berbeda-beda," kata Gubernur.

Selain mendapat bantuan biaya pendidikan, ia mengatakan, 10 ketua OSIS yang terpilih juga mendapat bantuan biaya hidup Rp1 juta per bulan selama 48 bulan masa studi.

"Itu haknya, tapi juga ada kewajiban. Mereka harus menyelesaikan studi dengan baik, punya prestasi," katanya.

"Andai nanti tidak bisa menyelesaikan tepat waktu (delapan semester), maka yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk semester selanjutnya," ucapnya.