Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Selamat! Paduan Suara ITS Raih Grand Champion Singapura International Choral Festival

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:18 WIB
Selamat! Paduan Suara ITS Raih Grand Champion Singapura International Choral Festival
Foto: ITS
A
A
A

 

SURABAYA - Tim Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menorehkan prestasi gemilang di kancah dunia. Tim PSM ITS berhasil raih gelar Grand Champion pada ajang Singapore International Choral Festival (SICF) 2023, di Victoria Concert Hall, Singapura.

Dalam gelaran bertaraf internasional ini, PSM ITS berhasil menyandang lima predikat juara sekaligus dari tiga kategori yang diikuti.

Kelima predikat juara tersebut di antaranya adalah Juara 1 kategori Mixed Voice 25 Years and Below, Juara 2 kategori Musica Sacra, Juara 3 kategori Folklore, Best Conductor for Adult, dan raihan sebagai Grand Champion SICF 2023 tersebut.

Ketua Tim PSM ITS Michelle Cintania Antontte Marwany mengatakan, untuk meraih gelar ini, timnya harus bersaing melawan 60 lebih tim lain dari berbagai negara.

“Ada beberapa penilaian penting yang diberikan dalam kompetisi ini seperti keunikan kostum, intonasi, ketepatan nada, serta ekspresi dari setiap penyanyinya,”ujarnya, Jumat (21/7/2023).

“Kami juga telah mengerahkan usaha maksimal sejak mengikuti latihan singkat pada awal Maret lalu,” sambung Michelle.

Konduktor Tim PSM ITS Wasis Setiawan menambahkan, sejak awal Maret lalu, pihaknya menyiapkan lagu-lagu yang akan dibawakan, jadwal latihan dengan tim, hingga konsep kostum yang akan dikenakan saat lomba.

“Pada kompetisi SICF 2023 ini, Tim PSM ITS sendiri mengenakan kostum berkombinasi batik,”ujarnya.

Dijelaskan Wasis, pengenaan kostum batik pada kompetisi paduan suara merupakan suatu hal yang unik dan merepresentasikan budaya Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/65/3125421/kapal_robot-TQvi_large.jpg
Robot Kapal ITS Berjaya di Amerika Serikat, Intip Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/65/3120187/its-YLh2_large.jpg
Profesor ITS Campurkan Biomassa dan Plastik Jadi Biodiesel dengan RON 98 hingga 102
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073453/canggih-mahasiswa-its-buat-mobil-bahan-bakar-etanol-begini-cara-kerjanya-V3Bg2VEf2s.jpg
Canggih! Mahasiswa ITS Buat Mobil Bahan Bakar Etanol, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/65/3036663/pertama-di-indonesia-dosen-cantik-its-raih-dr-willmar-schwabe-award-lHiAU8K0QR.jpg
Pertama di Indonesia, Dosen Cantik ITS Raih Dr Willmar Schwabe Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016690/tim-robot-its-berjaya-di-kri-2024-wilayah-ii-nUUAGGOJsO.jpg
Tim Robot ITS Berjaya di KRI 2024 Wilayah II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/65/3009479/its-luncurkan-prodi-bisnis-digital-GG2zfpjjiI.jpg
ITS Luncurkan Prodi Bisnis Digital
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement