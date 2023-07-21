Selamat! Paduan Suara ITS Raih Grand Champion Singapura International Choral Festival

SURABAYA - Tim Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menorehkan prestasi gemilang di kancah dunia. Tim PSM ITS berhasil raih gelar Grand Champion pada ajang Singapore International Choral Festival (SICF) 2023, di Victoria Concert Hall, Singapura.

Dalam gelaran bertaraf internasional ini, PSM ITS berhasil menyandang lima predikat juara sekaligus dari tiga kategori yang diikuti.

Kelima predikat juara tersebut di antaranya adalah Juara 1 kategori Mixed Voice 25 Years and Below, Juara 2 kategori Musica Sacra, Juara 3 kategori Folklore, Best Conductor for Adult, dan raihan sebagai Grand Champion SICF 2023 tersebut.

Ketua Tim PSM ITS Michelle Cintania Antontte Marwany mengatakan, untuk meraih gelar ini, timnya harus bersaing melawan 60 lebih tim lain dari berbagai negara.

“Ada beberapa penilaian penting yang diberikan dalam kompetisi ini seperti keunikan kostum, intonasi, ketepatan nada, serta ekspresi dari setiap penyanyinya,”ujarnya, Jumat (21/7/2023).

“Kami juga telah mengerahkan usaha maksimal sejak mengikuti latihan singkat pada awal Maret lalu,” sambung Michelle.

Konduktor Tim PSM ITS Wasis Setiawan menambahkan, sejak awal Maret lalu, pihaknya menyiapkan lagu-lagu yang akan dibawakan, jadwal latihan dengan tim, hingga konsep kostum yang akan dikenakan saat lomba.

“Pada kompetisi SICF 2023 ini, Tim PSM ITS sendiri mengenakan kostum berkombinasi batik,”ujarnya.

Dijelaskan Wasis, pengenaan kostum batik pada kompetisi paduan suara merupakan suatu hal yang unik dan merepresentasikan budaya Indonesia.