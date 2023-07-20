6 Daftar Jurusan Kuliah Ini Dibutuhkan di Industri Pertambangan, Yuk Disimak!

JAKARTA – Industri pertambangan sering kali menjadi incaran para pencari kerja. Hal ini karena industri pertambangan dianggap sebagai salah satu industri yang menjanjikan.

Tingginya penghasilan yang dihasilkan dari industri ini membuat orang berloba-lomba untuk bisa bekerja di pertambangan. Meski begitu, untuk bisa masuk ke industri pertambangan kita harus memiliki keahlian dan ilmu yang luas mengenai pertambangan.

Berikut daftar jurusan yang dibutuhkan di industri pertambangan dikutip dari berbagai sumber:

1. Teknik Lingkungan

Dalam jurusan ini, kita akan mempelajari cara pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air dan udara, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Kaitan jurusan ini dengan industri pertambangan adalah untuk membantu perusahaan pertambangan memenuhi standar regulasi lingkungan dan menjaga lingkungan dari dampak negatif industri ini.

2. Teknik pertambangan

Untuk masuk industri pertambangan, jurusan ini merupakan jurusan yang paling cocok. Pembelajaran yang ada di jurusan ini yaitu teknik pertambangan, metode penambangan, pengelolaan lahan dan pemrosesan mineral.

3. Teknik Perminyakan

Jurusan ini merupakan ilmu lanjutan dari teknik pertambangan. Ilmu yang dipelajari dalam jurusan ini adalah cara mengelola sumber daya alam yang berkaitan dengan gas dan minyak bumi. Jurusan ini juga mempelajari tentang pengeboran, distribusi dan ekonomi migas.