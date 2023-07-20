Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Kapal Tidak Tenggelam Saat Berlayar di Laut?

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:50 WIB
Kenapa Kapal Tidak Tenggelam Saat Berlayar di Laut?
Ilustrasi (Foto: Brandtasmania)
A
A
A

JAKARTA- Ada beberapa faktor kenapa kapal tidak tenggelam saat berlayar di laut ini menarik diulas. Pembahasan ini meliputi pembuatan pada kapal laut yang biasanya digunakan dalam mengarungi laut.

Melansir Reader’s Digest, kenapa kapal tidak tenggelam saat berlayar di laut karena volume serta massa jenis lebih kecil dari lainnya. Kapal mungkin besar, tetapi lautan jauh lebih besar. Lambung kapal yang berbentuk seperti huruf U memindahkan ribuan ton air mendorongkan ke bawah dan kesamping.

Kepadatan air mendorong kapal membuatnya tetap mengapung. Hal ini dapat diartikan semakin kecil massa benda dan semakin besar volumenya maka semakin kecil massa jenisnya.

Ruang kosong di dalam lambung kapal membuat massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air.

