UI Sabet Kampus Teknik Terbaik di Indonesia Versi The Wur dan Scimago

JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) menyabet predikat kampus teknik terbaik di Indonesia versi THE Worlds University Rankings dan Scimago University Rankings.

Dekan FTUI, Heri Hermansyah mengatakan, raihan tersebut menjadi kado spesial. Sebab, FTUI tengah merayakan peringatan Dies Natalis ke-59.

"Dies Natalis tahun ini dapat kita rasakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 FTUI meraih gelar Kampus Teknik Terbaik di Indonesia versi THE Worlds University Rankings dan Scimago University Rankings," ujar Heri dalam keterangannya, Rabu (19/7/2023).

Heri menambahkan, torehan tersebut disebabkan oleh komitmen dalam menciptakan lingkungan akademik yang kuat dan mampu merespon tantangan zaman dengan solusi inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat.

*Pengakuan dari dua badan pemeringkatan internasional bergengsi ini semakin mengukuhkan posisi FTUI sebagai instansi pendidikan tinggi teknik terbaik di negeri ini,” ujar Prof. Heri pada sambutannya," imbuhnya.

Heri menambahkan, FTUI juga melakukan modernisasi pendidikan digital dengan penambahan jumlah smart classroom menjadi 17 kelas. Serta, FTUI juga menggandeng kampus internasional dalam berkolaborasi di dunia pendidikan.

Belum lama ini, lanjut Heri, FTUI berhasil menggandeng University of Birmingham, Inggris untuk membuka program sarjana-magister double dan tripple degree. Serta, mengucurkan 500 juta rupiah dana seed funding reverse engineering untuk 10 produk kesehatan dan lain-lain.