HOME EDUKASI SEKOLAH

Tim Indonesia Optimis Raih Juara di World Greenmech 2023

Andry Susanto , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |01:58 WIB
Tim Indonesia Optimis Raih Juara di World Greenmech 2023
BANTEN - Persiapan terus dilakukan tim indonesia jelang Kompetisi World Greenmech 2023 akan dilaksanakan di National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan pada 3 Agustus mendatang.

Para peserta berlatih dan mempersiapkan diri termasuk melakukan simulasi lomba secara sistematis dan berulang di Rumah Edukasi, Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Kompetisi robotik ini akan terbagi menjadi dua kategori. Kategori Green mech, peserta diwajibkan membuat lintasan bola dengan misi menggerakan lima prinsip fisika.

Yakni: bola di atas trek, melewati jungkat jungkit, pulley, crank rocker, dan ratchet. Penilaian dari lima hal ini termasuk kemulusan gerak, trek, dan keunikan dari trek yang dibuat.

Sementara, untuk kategori Robot For Mission (R4M) peserta harus bisa membuat robot dan menyelesaikan misi seperti memindahkan kotak dan berjalan sesuai jalur yang ditentukan pada play board yang disiapkan. 

