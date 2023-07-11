Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prodi S1 Statistika UNS Terima Asesmen Lapangan dari LAMSAMA

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:14 WIB
Prodi S1 Statistika UNS Terima Asesmen Lapangan dari LAMSAMA
Prodi S1 Statistika UNS terima asesmen lapangan dari LAMSAMA. (UNS)
A
A
A

JAKARTA – Setelah melakukan submit borang akreditasi dan lolos Assesmen Kecukupan, Program Studi (Prodi) Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menerima assesmen lapangan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA). Assesmen Lapangan dilakukan pada 6-7 Juli 2023.

Hadir sebagai assessor dari LAMSAMA adalah Prof Dr Budi Nurani Ruchjana, MS dan Prof Dr Ch Rini Indrati, MSi. Keduanya diterima pimpinan Fakultas dan jajarannya di Ruang Sidang Senat Gedung A FMIPA UNS. Sebelumnya, kedua asesor diterima Rektor UNS, Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum di Gedung dr Prakosa UNS.

Dekan FMIPA UNS, Drs Harjana, MSi, MSc, PhD menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada kedua asesor yang telah berkenan hadir untuk melakukan assemen lapangan. Harjana berharap dari kedua asesor untuk bisa memberikan masukan terhadap peningkatan kinerja Prodi Statistika dan juga fakultas.

“Jika yang melihat dan mencermati apa saja yang sudah dilakukan oleh prodi maupun fakultas dari pihak luar maka akan lebih objektif. Dan ini bisa memotivasi lembaga untuk menjadi lebih baik,” ucap Harjana, dalam siaran pers.

Prof Dr Budi Nurani Ruchjana, MS sebagai salah satu asesor mengatakan, salah satu tugas dari asesor adalah mencocokan antara data yang diajukan dalam borang dengan kenyataan di lapangan. Prof Dr Budi Nurani memohon bantuan dan kerja sama untuk bisa melengkapi jika ada dokumen yang dirasa masih kurang.

