Kabar Baik! Beasiswa Rp4,6 Juta untuk Mahasiswa S1 UGM, Ini Cara Dapatkannya

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali membuka kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswanya.

Saat ini UGM membuka pendaftaran beasiswa senilai Rp 4,6 juta bagi mahasiswa S1 yang bekerja sama dengan Mitsubishi, United Financial of Japan (MUFG-UFJ).

Beasiswa senilai Rp4,6 juta ini berlaku per mahasiswa untuk jangka waktu selama satu tahun. Pendaftaran beasiswa ini sudah dibuka hingga paling lambat tanggal 21 Juli 2023.

Syarat utama dari calon penerima beasiswa ini adalah penerima merupakan mahasiswa aktif kuliah S1 UGM dari beberapa program studi yang sudah ditentukan.

Berikut ini syarat dan cara untuk mendaftar beasiswa dilansir beragam sumber, Senin (3/7/2023).

Syarat Pendaftaran

• Mahasiswa aktif S1 UGM angkatan 2022, 2021, dan 2020 khusus program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Hukum, serta S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang

• IPK minimal 3,00

• Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain

• Melampirkan berkas berupa transkip nilai dan formulir beasiswa dari MUFG-UFJ dan disahkan di Fakultas.