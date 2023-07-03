Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kabar Baik! Beasiswa Rp4,6 Juta untuk Mahasiswa S1 UGM, Ini Cara Dapatkannya

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:56 WIB
Kabar Baik! Beasiswa Rp4,6 Juta untuk Mahasiswa S1 UGM, Ini Cara Dapatkannya
Foto: dok UGM
A
A
A

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali membuka kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswanya.

Saat ini UGM membuka pendaftaran beasiswa senilai Rp 4,6 juta bagi mahasiswa S1 yang bekerja sama dengan Mitsubishi, United Financial of Japan (MUFG-UFJ).

Beasiswa senilai Rp4,6 juta ini berlaku per mahasiswa untuk jangka waktu selama satu tahun. Pendaftaran beasiswa ini sudah dibuka hingga paling lambat tanggal 21 Juli 2023.

Syarat utama dari calon penerima beasiswa ini adalah penerima merupakan mahasiswa aktif kuliah S1 UGM dari beberapa program studi yang sudah ditentukan.

Berikut ini syarat dan cara untuk mendaftar beasiswa dilansir beragam sumber, Senin (3/7/2023).

Syarat Pendaftaran

• Mahasiswa aktif S1 UGM angkatan 2022, 2021, dan 2020 khusus program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Hukum, serta S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang

• IPK minimal 3,00

• Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain

• Melampirkan berkas berupa transkip nilai dan formulir beasiswa dari MUFG-UFJ dan disahkan di Fakultas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124922/ugm-CBd8_large.jpg
Penjelasan UGM soal Polemik Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119503/ugm-Erg1_large.jpg
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/65/3111188/wamenkeu-jXwH_large.png
Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Kenang Masa Jadi Asisten Peneliti Ayah Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement