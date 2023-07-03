Kabar Duka, Guru Besar Unpad Prof. Moelyono Muktiwardoyo Tutup Usia

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. Moelyono Muktiwardoyo, M.S., Apt., meninggal dunia di Bandung pada Minggu (2/7/2023) pukul 7.10 WIB.

Almarhum Prof. Moelyono merupakan Guru Besar bidang Ilmu Fitokimia Fakultas Farmasi Unpad ini wafat di usia pada usia 73 tahun. Dia lahir di Banjar, 11 Januari 1950. Demikian dilansir dari laman Unpad.

Prof. Moelyono lulus dari Jurusan Farmasi FMIPA Unpad pada 1977 dan dilanjutkan dengan Program Apoteker Unpad pada 1979. Almarhum kemudian melanjutkan studi di Program Magister Farmasi di Institut Teknologi Bandung pada 1985 dan Program Doktor Ilmu Kimia FMIPA Unpad hingga lulus pada 2010.

Prof. Moelyono pun diangkat sebagai guru besar pada Juni 2014. Dalam pidato pengukuhan yang digelar 12 Desember 2014, Prof. Moelyono Muktiwardoyo menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Saintifikasi Etnofarmasi Berbasis Fitokimia, Tahapan Menuju Industri Farmasetikal Herbal’.

Almarhum mengungkapkan, pemanfaatan tumbuhan sebagai obat secara tradisional telah lama dilakukan oleh berbagai suku di seluruh Indonesia. Kearifan lokal tentang pengobatan serta keragaman jenis tumbuhan yang digunakan oleh masing-masing suku menarik untuk dikaji.

Bahkan, Prof. Moelyono menegaskan bahwa industri obat sintetis bukanlah bidang unggulan Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia malah belum banyak dioptimalkan sebagai obat-obatan, padahal Indonesia bisa menonjol di sektor itu.