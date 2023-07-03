10 Kampus dengan Lulusan Paling Cepat Mendapatkan Pekerjaan

JAKARTA - Cepat mendapatkan pekerjaan usai lulus dari universitas merupakan hal yang diidam-idamkan. Lulusan baru tersebut dapat memulai karier mereka dari pekerjaan pertamanya.

Kemendikbudristek mengungkap sejumlah universitas yang lulusannya paling cepat mendapatkan pekerjaan.

Universitas dari wilayah Pulau Jawa mendominasi dengan lulusannya yang cepat dapat kerja. IPB University menduduki urutan teratas. Posisi berikutnya diisi ITB dan UI.

Berikut 10 universitas dengan lulusan paling cepat mendapatkan pekerjaan berdasarkan data Kemendikbudristek pada 2022 :

1. IPB University, dengan skor 3427

2. Institut Teknologi Bandung, skor 3055

3. Universitas Indonesia, meraih skor 3049

4. Universitas Gadjah Mada, dengan skor 3022

5. Universitas Airlangga, dengan skor 2934