JAKARTA-Biaya kuliah UNILA jalur mandiri 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya Perguran Tinggi Negeri ini memiliki banyak peminat bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar.
Unila merupakan kepanjangan dari Universitas Lampung didirikan pada tanggal 23 September 1965. Dalam hal ini ada beragam program studi yang diminati oleh calon mahasiswa.
Berikut biaya kuliah UNILA jalur mandiri 2023 :
-Fakultas Ekonomi dan Bisnis
SPI: Rp 25 juta
UKT terendah: Rp 3,6 juta
UKT tertinggi: Rp 6,45 juta
-Fakultas Hukum
SPI: Rp 25 juta
UKT terendah: Rp 3,6 juta
UKT tertinggi: Rp 5,45 juta