Biaya Kuliah Unila Jalur Mandiri 2023

JAKARTA-Biaya kuliah UNILA jalur mandiri 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya Perguran Tinggi Negeri ini memiliki banyak peminat bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar.

BACA JUGA: Biaya Kuliah Universitas Negeri Manado Jalur Mandiri 2023

Unila merupakan kepanjangan dari Universitas Lampung didirikan pada tanggal 23 September 1965. Dalam hal ini ada beragam program studi yang diminati oleh calon mahasiswa.

BACA JUGA: Biaya Kuliah Universitas Jenderal Soedirman Jalur Mandiri 2023

Berikut biaya kuliah UNILA jalur mandiri 2023 :

-Fakultas Ekonomi dan Bisnis

SPI: Rp 25 juta

UKT terendah: Rp 3,6 juta

UKT tertinggi: Rp 6,45 juta

-Fakultas Hukum

SPI: Rp 25 juta

UKT terendah: Rp 3,6 juta

UKT tertinggi: Rp 5,45 juta