10 Jurusan Paling Diminati di UPN Veteran Jakarta 2023

JAKARTA- Deretan 10 jurusan paling diminati di UPN Veteran Jakarta 2023 merupakan salah satu perguruan tinggi terfavorit di Indonesia. Pada hasil Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) tahun 2023, UPN Veteran Jakarta menempati peringkat ke-17 sebagai perguruan tinggi paling diminati di Indonesia.

BACA JUGA: 6 Jurusan Kuliah Paling Dicari Perusahaan Migas

Perguruan tinggi ini berlokasi di Jalan Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan.Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jakarta kini menjadi perguruan tinggi swasta yang bernaung di bawah Pembinaan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

Pada tahun 2023, UPN Veteran Jakarta menyediakan 3.930 kuota untuk mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan jalur mandiri (SEMA) untuk jenjang studi D3 dan sarjana (S1).

Setiap jalur masuk ke UPN Veteran Jakarta masing-masing memiliki kuota sebesar 20% atau 786 kuota untuk jalur SNBP, 50% atau 1.968 kuota untuk jalur SNBT, dan 30% atau 1.176 kuota untuk jalur Mandiri (SEMA).