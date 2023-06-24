Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 5 Jurusan Kuliah yang Hanya Ada di Indonesia, Yuk Disimak!

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:49 WIB
Ini 5 Jurusan Kuliah yang Hanya Ada di Indonesia, <i>Yuk</i> Disimak!
Ilustrasi kuliah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa jurusan kuliah di Indonesia yang ternyata tidak tersedia di luar negeri. Dengan kata lain, jurusan-jurusan kuliah tersebut hanya terdapat di Indonesia.

Faktor budaya menjadi salah satu penyebab beberapa jurusan kuliah ini tidak terdapat di luar negeri. Jurusan-jurusan tersebut biasanya mempelajari budaya atau seni yang berasal dari Indonesia.

Berikut adalah 5 jurusan yang hanya ada di Indonesia menurut berbagai sumber:

1. Sastra Jawa

Jurusan Sastra Jawa terdapat di beberapa universitas di Indonesia, yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Udayana.

Selain kesusastraan Jawa, jurusan ini mengajarkan tentang berbagai aspek budaya Jawa. Jurusan Sastra Jawa sendiri lumayan jarang diminati oleh pelajar dalam negeri, tapi justru mahasiswa asing yang tertarik pada budaya Jawa ingin kuliah di Indonesia.

2. Seni Pedalangan

Jurusan Seni Pedalangan terdapat di Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Seni Indonesia Denpasar, ISI Yogyakarta, dan Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta

Jurusan ini mempelajari seni pertunjukan wayang tradisional, mulai dari musik pendamping pertunjukan wayang (pakeliran), alur cerita, hingga penyesuaian nilai yang ingin disampaikan agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Walaupun namanya Seni Pendalangan, lulusan jurusan ini tidak harus menjadi pendalang, tapi bisa juga sebagai peneliti, pengamat seni, bahkan penulis naskah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
