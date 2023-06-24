Pesan Rektor UNS kepada 761 Wisudawan: Jangan Jadikan Tantangan Sebuah Ancaman

SURAKARTA – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda sebayak 761 wisudawan pada wisuda periode IV tahun 2023. Wisuda ini berlangsung di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Sabtu (24/6/2023).

Sebanyak 761 wisudawan tersebut terdiri atas 17 wisudawan dari Sekolah Pascasarjana, 22 wisudawan dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB), 34 wisudawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), 154 wisudawan dari Fakultas Hukum (FH), 68 wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 37 wisudawan dari Fakultas Kedokteran (FK), 32 wisudawan dari Fakultas Pertanian (FP), 43 wisudawan dari Fakultas Teknik (FT), 201 wisudawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 25 wisudawan dari Fakultas Keolahragaan (FKOR), 49 wisudawan dari Fakultas Matematka dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 11 wisudawan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), 41 wisudawan dari Sekolah Vokasi (SV), 15 wisudawan dari Fakultas Pskologi (FPsi), 5 wisudawan dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data (FATISDA), dan 7 wisudawan dari Fakultas Peternakan.

Dalam laporannya, Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. menyebutkan bahwa dari sebanyak 761 wisudawan, 275 wisudawan lulus mendapatkan gelar predikat ‘cumlaude’ atau dengan pujian.

“Selain itu, terdapat lulusan dengan capaian-capaian yang luar biasa, seperti lulusan tercepat program doktor atas nama Rabani Meryanto Halawa dari Program Studi (Prodi) S-3 Ilmu Hukum dengan lama studi 2 tahun 9 bulan. Lulusan doktor termuda diraih oleh Hammar Ilham Akbar dari Prodi S-3 Ilmu Teknik Mesin yang lulus pada usia 29 tahun 2 bulan,” ujar Prof. Yunus.

Kemudian pada jenjang magister, lulusan tercepat dan termuda diraih oleh Rizki Aqsyari D dari Prodi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan lama studi 1 tahun 3 bulan dan lulus pada usia 22 tahun 10 bulan.

“Sementara itu, pada jenjang sarjana lulusan tercepat diraih oleh Nurannisa Nada Arsyifa dari Prodi S-1 Desain Komunikasi Visual dengan lama studi 3 tahun 5 bulan. Kemudian lulusan termuda diraih oleh Jovita Shafa Maharani dari Prodi S-1 Ilmu Hukum yang lulus pada usia 20 tahun 5 bulan,” lanjut Prof. Yunus.

Selanjutnya lulusan tercepat dan termuda pada program diploma IV adalah Ida Ayu Komang Pradina Puspadiva dari Prodi D-IV Demografi dan Pencatatan Sipil dengan lama studi 3 tahun 9 bulan yang lulus pada usia 22 tahun 1 bulan. Serta lulusan tercepat dan termuda pada program diploma III diraih oleh Yulinda Putri Khoirunisa dari Prodi Perpajakan dengan lama studi 2 tahun 8 bulan yang lulus pada usia 20 tahun 11 bulan.

Dalam sambutannya, Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. menyampaikan selamat dan apresiasi atas kelulusan para wisudawan periode IV UNS.

Rektor UNS turut berpesan meminta kepada semua lulusan UNS untuk memiliki 3 hal yakni skill, knowledge, dan attitude. Hal ini karena kehidupan masa depan masih sangat sulit disimulasikan.