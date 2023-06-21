Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo Jalur Mandiri 2023

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:44 WIB
Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo Jalur Mandiri 2023
UIN Walisongo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Jalur mandiri merupakan salah satu cara untuk masuk ke Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo). Pendaftaran jalur mandiri UIN Walisongo dibuka 3 April sampai 28 Juni 2023. Sedangkan pengumuman hasil seleksi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan pada 17 Juli 2023.

Apabila pendaftar berhasil lolos seleksi ujian mandiri, maka ada beberapa biaya yang harus dipenuhi untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo. Biaya tersebut berupa UKT. UKT tersebut dibagi menjadi 9 kelompok. Nantinya,besaran UKT akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Besaran UKT Walisongo berbeda-beda tiap jurusannya, namun UKT kelompok 1 dibebankan dari 0-400.000 dan UKT Kelompok 8 sebesar 2.400.000 yang diperuntukkan untuk mahasiswa KIP Kuliah besarannya sama di setiap jurusannya.

Berikut adalah daftar biaya UKT UIN Walisongo:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kel 1: 0-400.000

Kel 2: 1.718.000

Kel 3: 2.749.000

Kel 4: 3.780.000

Kel 5: 4.810.000

Kel 6: 5.498.000

Kel 7: 6.185.000

Kel 8: 2.400.000

Kel 9: 6.872.000

2. Hukum Keluaraga Islam

Kel 1: 0-400.000

Kel 2: 1.718.000

Kel 3: 2.749.000

Kel 4: 3.780.000

Kel 5: 4.810.000

Kel 6: 5.498.000

Kel 7: 6.185.000

Kel 8: 2.400.000

Kel 9: 6.872.000

3. Hukum Pidana Islam

Kel 1: 0-400.000

Kel 2: 1.718.000

Kel 3: 2.749.000

Kel 4: 3.780.000

Kel 5: 4.810.000

Kel 6: 5.498.000

Kel 7: 6.185.000

Kel 8: 2.400.000

Kel 9: 6.872.000

Halaman:
1 2 3
