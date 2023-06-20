Unair Terima 2.672 Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2023

SURABAYA - Pengumuman hasil seleksi perguruan tinggi jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) sudah keluar. Hasilnya, Universitas Airlangga menerima 2.672 mahasiswa baru.

Rektor Universitas Airlangga, Mohammad Nasih menuturkan, pada jalur SNBT 2023, pihaknya menerima sejumlah 2.672 mahasiswa baru dari total 34.159 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 555 di antaranya merupakan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Alhamdulillah, tahun ini Unair dipercaya sebanyak 34.159 calon mahasiswa yang ingin berkuliah di sini. Tentu ini adalah angka yang sangat tinggi. Namun sayangnya, kita hanya bisa menerima 2.672 dari total pendaftar tersebut,” kata Nasih, Selasa (20/6/2023).

Terkait dengan nilai UTBK, ia menuturkan bahwa nilai rata-rata mahasiswa baru Unair jalur SNBT mencapai 648.92. Skor tersebut membawa Unair menduduki posisi lima besar nilai rata-rata UTBK nasional.