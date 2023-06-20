10 PTN Penerima Pendaftar UTBK-SNBT Terbanyak, Unesa Tampung 10 Ribu Mahasiswa

JAKARTA - Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023 bakal segera diumumkan pukul 15.00 WIB, Selasa (20/6/2023). Terdapat 136 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bisa dipilih bagi calon mahasiswa baru.

Adapun jumlah keseluruhan pendaftar adalah 803.852 peserta dan yang diterima hanya 223.217 atau 27,77 persen.

Rinciannya, untuk akademik S1 pendaftar berjumlah 768.924 dan yang diterima 185.467 peserta atau 24,12 persen.

Sedangkan untuk pendaftar pendidikan Vokasi (D3 dan D4) berjumlah 120.022 dan yang diterima 37.750 atau 31,45 persen.

Berikut 10 PTN yang menerima pendaftar terbanyak:

1. Universitas Negeri Surabaya: 10.206

2. Universitas Brawijaya: 5.734

3. Unviersitas Hasanuddin: 5.408

4. Universitas Lampung: 5.348

5. Universitas Pendidikan Indonesia: 5.094