HOME EDUKASI KAMPUS

10 Pendaftar Diterima dengan UTBK Tertinggi, Calon Mahasiswa Teknik Informatika Juaranya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:02 WIB
10 Pendaftar Diterima dengan UTBK Tertinggi, Calon Mahasiswa Teknik Informatika Juaranya
Foto: SNPMB
JAKARTA - Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023 bakal segera diumumkan pukul 15.00 WIB, Selasa (20/6/2023). Terdapat 10 pendaftar yang diterima dengan nilai UTBK tertinggi.

Adapun jumlah keseluruhan pendaftar adalah 803.852 peserta dan yang diterima hanya 223.217 atau 27,77 persen.

Rinciannya, untuk akademik S1 pendaftar berjumlah 768.924 dan yang diterima 185.467 peserta atau 24,12 persen.

 BACA JUGA:

Sedangkan untuk pendaftar pendidikan Vokasi (D3 dan D4) berjumlah 120.022 dan yang diterima 37.750 atau 31,45 persen.

Berikut 10 pendaftar yang diterima dengan UTBK tertinggi:

1. Institus Teknologi Sepuluh Nopember prodi S1 Teknik Informatika dengan nilai 827,94

2. Universitas Gadjah Mada prodi S1 Kedokteran dengan nilai 827,94

3. Universitas Indonesia prodi S1 Ilmu Komputer dengan nilai 818,51

4. Institut Teknologi Bandung prodi S1 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) - Komputasi dengan nilai 816.40

5. UPN Veteran Jakarta prodi S1 Kedokteran dengan nilai 811,81

