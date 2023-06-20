Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Karya-Karya Bung Karno yang Fenomenal

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:10 WIB
Karya-Karya Bung Karno yang Fenomenal
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Karya-karya Bung Karno yang fenomenal menarik untuk diulas. Adapun, Soekarno bukan hanya dikagumi oleh rakyatnya sendiri di Indonesia karena keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan.

Namun, Bung Karno -sapaan akrab Soekarno- ternyata begitu dianggap berjasa sehingga sangat dihormati dunia internasional. Diantaranya beberapa karyanya yang terkenal.

Berikut karya-karya Bung Karno dilansir dari berbagai sumber:

1. Masjid Biru di Rusia

Keberadaan Masjid Biru yang terletak di Kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam.

Di era Uni Soviet (kini Rusia), seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup.Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang.

Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu. Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190673/sejarah-n7sp_large.jpg
Buku Sejarah Indonesia 2025 Jadi Penyangga Bangsa di Tengah Hoaks dan Pseudohistori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement