Karya-Karya Bung Karno yang Fenomenal

JAKARTA- Karya-karya Bung Karno yang fenomenal menarik untuk diulas. Adapun, Soekarno bukan hanya dikagumi oleh rakyatnya sendiri di Indonesia karena keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan.

Namun, Bung Karno -sapaan akrab Soekarno- ternyata begitu dianggap berjasa sehingga sangat dihormati dunia internasional. Diantaranya beberapa karyanya yang terkenal.

Berikut karya-karya Bung Karno dilansir dari berbagai sumber:

1. Masjid Biru di Rusia

Keberadaan Masjid Biru yang terletak di Kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam.

Di era Uni Soviet (kini Rusia), seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup.Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang.

Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu. Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata.