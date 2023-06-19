Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hari Ini Pengumuman SNBT, Begini Cara Cek Kamu Lulus Atau Tidak

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:01 WIB
Hari Ini Pengumuman SNBT, Begini Cara Cek Kamu Lulus Atau Tidak
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pengumuman Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) masuk perguruan tinggi negeri diumumkan pada hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Bagi calon mahasiswa jangan sampai ketinggalan.

Pengumuman akan disampaikan pada pukul 15.00 WIB dan bisa dilihat di website Kemendikbud.

Pemerintah sendiri akan menggelar konferensi pers mengenai pengumuman UTBK SNBT pada pukul 13.00 WIB di Ruang Auditorium Gedung D Lantai 2, Kemendikbudristek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat.

Berikut cara melihat hasil pengumuman UTBK SNBT 2023:

1. Masuk ke laman https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau laman mirror perguruan tinggi tujuan.

Halaman:
1 2
