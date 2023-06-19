Hasil UTBK SNBT 2023 Diumumkan Hari Ini, Bisa Cek di Link Berikut

JAKARTA – Para mahasiswa baru tentu menantikan pengumuman hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2023 gelombang 1 dan 2 yang digelar hari ini, Selasa 20 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

Pemerintah menggelar konferensi pers soal pengumuman hasil UTBK SNBT 2023 di Ruang Auditorium Gedung D Lantai 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Sejumlah situs akan menampilkan pengumuman hasil UTBK SNBT 2023. Berikut ini adalah daftar link yang bisa diakses bagi para calon mahasiswa yang mengikuti tes tersebut.

Berikut link pengumuman hasil UTBK SNBT 2023 yang bisa diakses:

Situs Kemdikbud: https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/

37 PTN mirror pengumuman SNBT:

1. https://snbt.ipb.ac.id

2. https://snbt.isbi.ac.id

3. https://snbt.itb.ac.id

4. https://snbt.itk.ac.id

5. https://snbt.its.ac.id

6. https://snbt.ugm.ac.id

7. https://snbt.uho.ac.id

8. https://snbt.ui.ac.id

9. https://snbt.ulm.ac.id

10. https://snbt.unair.ac.id

11. https://snbt.unand.ac.id

12. https://snbt.undip.ac.id

13. https://snbt.unej.ac.id

14. https://snbt.unesa.ac.id

15. https://snbt.unhas.ac.id

16. https://snbt.unimal.ac.id

17. https://snbt.unimed.ac.id