Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sejarah Topi dan Toga Wisuda, Punya Arti Perjuangan Besar

Tika Vidya Utami , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |09:10 WIB
Sejarah Topi dan Toga Wisuda, Punya Arti Perjuangan Besar
A
A
A

JAKARTA - Wisuda merupakan momen yang dinantikan oleh mahasiswa. Wisuda menjadi tanda bahwa mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya serta dinyatakan lulus oleh pihak universitas. Ketika wisuda, wisudawan menggunakan toga dan topi.

Melansir laman pasca.iain-palangkaraya.ac.id, kata toga berasal dari tego yang berarti penutup, umumnya dikaitkan dengan bangsa Romawi. Toga berasal dari sejenis jubah yang digunakan oleh banyak orang pribumi Italia sekitar 1.200 Sebelum Masehi.

Saat itu, model jubah yang longgar tersebut dinilai sebagai pakaian yang paling pantas digunakan. Namun, bentuk toga belum berbentuk jubah, hanya sebatas kain sepanjang sekitar 3,7-6 meter yang dililitkan ke tubuh.

Toga pun mulai berkembang di Romawi berupa sehelai mantel wol tebal. Pada saat itu, toga dianggap menjadi satu-satunya pakaian yang pantas digunakan di luar ruangan. Seiring perkembangan zaman, penggunaan toga mulai bergeser dari pakaian sehari-hari menjadi pakaian resmi seremonial, termasuk wisuda.

Warna toga wisuda identik dengan warna hitam. Warna hitam ini merupakan simbol atas misteri dan kegelapan yang telah berhasil dikalahkan mahasiswa ketika mereka menempuh pendidikan di bangku kuliah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183814//viral_mahasiswi_langsung_berlari_bahagia_saat_wisuda_dijemput_ayahnya_yang_supir_angkot-IaHE_large.jpg
Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176364//mulan_jameela-s3fk_large.jpg
Rafly Aziz Wisuda di Jepang, Dua Anak Mulan Jameela Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/65/3167351//viral-40rC_large.jpg
Viral! Wisudawan Kibarkan Bendera One Piece di Balik Jubah Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857//wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/624/3136404//sekolah-mTv3_large.jpg
Sekolah di Jakarta Boleh Gelar Wisuda dan Study Tour asal Tak Pungut Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134625//mendikdasmen-F1om_large.png
Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Mendikdasmen: Masak Sih Tidak Boleh
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement