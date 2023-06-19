Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Link Pendaftaran PPDB SMP Kota Bogor 2023

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:42 WIB
Ini Link Pendaftaran PPDB SMP Kota Bogor 2023
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
BOGOR- Pendaftaran PPDB tingkat SMP Kota Bogor 2023, dapat dilakukan lewat laman resmi ppdb-daftar.kotabogor.go.id.

Dilansir laman PPDB Kota Bogor, pendaftaran PPDB SMP Kota Bogor 2023 dibagi menjadi dua tahap.

Tahap I PPDB Kota Bogor jenjang SMP pada 19-22 Juni 2023 untuk Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, Maslahat Guru dan Tenaga Kependidikan dan Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor.

Sementara, tahap II PPDB Kota Bogor jenjang SMP akan digelar pada 3-6 Juli 2023 khusus untuk Jalur Zonasi.

Dilansir dari https://ppdb.kotabogor.go.id/, berikut ini cara dan alur pendaftaran PPDB tingkat SMP Kota Bogor 2023:

1. Buka laman ppdb-daftar.kotabogor.go.id;

2. Klik Registrasi Akun (berlatar kuning);

3. Pilih Jenjang SMP pada kolom jenjang,

4. Isi email dan password akun PPDB;

5. Klik kotak persetujuan dan pilih Daftar.

Setelah melakukan registrasi akun, calon peserta didik sudah bisa mendaftar PPDB SMP Kota Bogor 2023 melalui portal resmi ppdb-daftar.kotabogor.go.id;

Kemudian, setelah berhasil melakukan pendaftaran di laman resmi penyelenggara seleksi, terdapat berbagai alur yang menjadi proses seleksinya. Berikut ini alur PPDB SMP Kota Bogor 2023:

1. Pendaftaran (19 - 22 Juni 2023)

Melakukan login di laman PPDB Kota Bogor, mengisi, dan mengunggah persyaratan.

2. Verifikasi (19 - 22 Juni 2023)

Sekolah tujuan memverifikasi data dan persyaratan yang dikirim peserta;

Peserta melakukan cetak bukti pendaftaran.

