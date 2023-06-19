10 Provinsi di Indonesia dengan Rata-Rata Biaya Kuliah Tertinggi

JAKARTA- Inilah 10 provinsi di Indonesia dengan rata-rata biaya kuliah tertinggi harus dikeluarkan oleh setiap peserta didik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dilansir dari Data Indonesia, Senin (19/6/2023) rata-rata biaya pendidikan harus dikeluarkan untuk menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat adalah sekitar Rp3,24 juta.

Namun angka ini akan terus melonjak hingga mencapai rata-rata Rp14,47 juta saat menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Biaya pendidikan merupakan gabungan beberapa komponen yang meliputi uang pendaftaran, uang saku, uang transport, dan biaya operasional pendidikan seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), seragam, PRAKTIKUM, alat tulis, serta biaya lain yang harus dikeluarkan peserta didik saat berkuliah.

Tingginya biaya kuliah ini kemudian berimbas pada sulitnya masyarakat untuk bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga diperparah apabila masyarakat tersebut termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang berasal dari perekonomian menengah ke bawah.