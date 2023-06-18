Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Punya Skill Komunikasi, Bagaimana dengan Peluang Kerjanya?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:45 WIB
Program Belajar Bersama. (Dok)
JAKARTA – Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif di tempat kerja merupakan keterampilan universal yang diminati di semua industri. Menguasai skill di bidang komunikasi dapat membantu personal terlihat sebagai kandidat berbeda.

Saat ini keterampilan komunikasi sudah berkembang menjadi beberapa karakter, seperti presentasi, menyusun email, memberikan feedback, serta menegosiasikan kesepakatan bisnis. Ketua Pelaksana Program Belajar Bersama Aldi Rinaldi menjelaskan, skill komunikasi adalah kemampuan dasar seseorang untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja. Karena itu, skill ini perlu ditanam sejak dini.

Dari adanya kondisi tersebut, ia bersama lima mahasiswa Magister Coorporate Communication Paramadina University yang terdiri atas Ismoko Widjaya, Sigit Sutrisno, Selfie Miftahul Jannah, Falasifah, Yuliana Putri Apriyanto tergabung dalam proyek sosial untuk memperkenalkan dunia kerja di sektor komunikasi pada masyarakat di Lebak Bulus.

"Banyak dari kita yang tahu tentang profesi hanya yang populer saja, namun anak-anak masih belum ada profesi di ranah komunikasi. Kami ingin memberikan pengetahuan tentang profesi dunia komunikasi yang menjanjikan masa depan dan tentukan dibutuhkan banyak perusahaan, selain itu kami juga berharap dapat memberikan kebermanfaatan dengan memberikan satu hari dimana anak-anak dari Kelompok Asuh Pelita Hati dapat bergembira dan belajar secara riang bersama kami," jelas dia saat ditemui di Kelompok Asuh Pelita Hati Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2023).

Ia menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) perlu diberikan pencerahan sejak dini untuk mengetahui potensi-potensi yang ada agar siap untuk masuk ke dunia kerja. Aldi menjelaskan, peluang kerja di sektor komunikasi sangat luas luas. Setiap lini bisnis membutuhkan lulusan komunikasi dengan garda terdepan untuk strategi komunikasi demi membangun sebuha nama baik perusahaan dan juga strategi pendekatan sosial.

"Hal itu dilakukan agar suatu perusaahan dapat bersinergi dengan masyarakat secara baik, karena lulusan komunikasi memiliki pengetahuan yang mumpungi untuk menjelaskan suatu simbol agar dapat dipahami oleh seluruh publik dari perusahaan," katanya.

Terlebih di masa pertumbuhuhan teknologi digital yang semakin pesat, sektor komunikasi merupakan pelengkap dari adanya perkembangan tersebut.

Peluang Kerja Komunikasi
