Ini Tujuan 6 Perguruan Tinggi Kolaborasi Buat Kurikulum EcoGreen

JAKARTA – Enam Perguruan Tinggi di Indonesia seperti Universitas Trisakti, Universitas Parahyangan, Universitas Surabaya.

Selain itu ada pula dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Atma Jaya berkolaborasi menciptakan kurikulum EcoGreen.

Co-Coordinator Universitas Parahyangan, Maria Widyarini mengatakan, kegiatan desain kurikulum ini bertujuan guna memastikan bahwa universitas partner Indonesia memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pembelajaran keberlanjutan dan menghadapi tantangan melalui pendidikan dan penelitian menuju kampus di Indonesia.

BACA JUGA: MNC University Gelar Webinar Bertajuk Strategi Penelusuran dan Literasi Informasi

"Nah kita mencoba untuk mengintegrasi beberapa program studi karena koornya dari capacity bisa diakses dari berbagai macam universitas dampaknya pengennya kita besar karena kita melibatkan banyak program studi kemudian UMKM tidak kami batasi," ujar Maria dikutip Sabtu (17/6/2023).

EcoGreen merupakan sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan atau biasa disebut sebuah konsep ramah terhadap lingkungan.