Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Tujuan 6 Perguruan Tinggi Kolaborasi Buat Kurikulum EcoGreen

Hasyim Ashari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:25 WIB
Ini Tujuan 6 Perguruan Tinggi Kolaborasi Buat Kurikulum EcoGreen
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Enam Perguruan Tinggi di Indonesia seperti Universitas Trisakti, Universitas Parahyangan, Universitas Surabaya.

Selain itu ada pula dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Atma Jaya berkolaborasi menciptakan kurikulum EcoGreen.

Co-Coordinator Universitas Parahyangan, Maria Widyarini mengatakan, kegiatan desain kurikulum ini bertujuan guna memastikan bahwa universitas partner Indonesia memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pembelajaran keberlanjutan dan menghadapi tantangan melalui pendidikan dan penelitian menuju kampus di Indonesia.

"Nah kita mencoba untuk mengintegrasi beberapa program studi karena koornya dari capacity bisa diakses dari berbagai macam universitas dampaknya pengennya kita besar karena kita melibatkan banyak program studi kemudian UMKM tidak kami batasi," ujar Maria dikutip Sabtu (17/6/2023).

EcoGreen merupakan sebuah konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan atau biasa disebut sebuah konsep ramah terhadap lingkungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633//alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176189//pertamina-4TlZ_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Rupiah, Ini Cara Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/470/3174484//tambang_batu_baru_ilegal-pN2L_large.jpg
Badan Otorita Temukan Tambang Batu Bara Ilegal di Kawasan IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171038//pencemaran-9duI_large.jpg
5.476 Perusahaan Langgar Aturan Lingkungan, KLH Siapkan Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170492//industri-CUtw_large.jpg
Inovasi Jadi Kunci Masa Depan Industri di RI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement