HOME EDUKASI KAMPUS

5 Artis Cantik Ini Ternyata Penerima Beasiswa LPDP

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |08:01 WIB
5 Artis Cantik Ini Ternyata Penerima Beasiswa LPDP
Maudy Ayunda. (Foto: Instagram/@maudyayunda)
JAKARTA – Sukses berkarier di dunia hiburan, beberapa selebriti cantik ini tetap mengedepankan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, mereka berhasil melewati seleksi ketat untuk memperoleh beasiswa LPDP pemerintah.

Berikut deretan artis penerima beasiswa LPDP, sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 2 Telah Dibuka, Berikut Pilihan Program-programnya 

1. Maudy Ayunda

Sosok Maudy Ayunda telah dikenal sebagai seorang artis yang cerdas dan berprestasi, yang diterima di dua kampus top dunia: Cambridge University dan Stanford University. Ternyata Maudy menempuh pendidikannya dengan beasiswa LPDP dan berhasil memperoleh gelar Master of Education dengan predikat Cumlaude.

2. Alyssa Soebandono

Artis cantik Alyssa Soebandono menjadi mahasiwa di Monash University, Australia pada usia 17 tahun. Dia menempuh pendidikan S1 jurusan Communication Art dengan dibiayai beasiswa LPDP pemerintah.

Beasiswa LPDP beasiswa
